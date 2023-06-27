نقابة مستخدمي "تلفزيون لبنان": وزير الاعلام أبلغنا إنجاز المالية المعاملات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية

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أعلنت نقابة مستخدمي "تلفزيون لبنان" في بيان، أن مجلسها "لبى دعوة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري الى اجتماع أطلعهم خلاله على نتائج اجتماعه مع وزير المالية الذي أنجز جميع المعاملات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية من 2021 وحتى تاريخه. وأكد المجلس المضي بتنفيذ قرار العمل يوما واحدا أسبوعيا، حتى دفع المستحقات".

ولفت البيان الى أن "مجلس النقابة إذ عايد الزملاء بالاضحى المبارك، حيا الجميع على تضامنهم والتضحيات التي يبذلونها يوميا في سبيل المحافظة على استمرارية تلفزيون لبنان، ووعد بالمتابعة الحثيثة واتخاذ الخطوات اللازمة الى كامل الحقوق".