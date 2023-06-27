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خاص- تقرير ألفاريز ومارسال تشريح لمخالفات سلامة فهل من يحضّر للتلاعب فيه؟

27
JUNE
2023
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خاص tayyar.org- أبدت مصادر معنية خشيتها من وصف وزير المال يوسف خليل ما وصله من شركة ألفاريز ومارسال بالمسودة، لافتة إلى أن هذا الوصف قد يكون مقدمة لتلاعب ما بالتقرير الاولي الذي وضعته الشركة، وهو الوصف الحقيقي لما رفعته الى وزارة المال.
وقالت إن وصف المسودة قد يكون مقدمة لفرض تعديلات على التقرير الاولي لاخفاء أو تعديل ما جاء فيه من معطيات تحمل إدانة لأداء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في أكثر من موضع، ولا سيما في ما يتعلق بالتجاوزات التي رصدتها ألفاريز ومارسال في تقريرها الحنائي على مدى ولايات سلامة.
وأكدت أن التقرير الأولي يضيء على جملة مخالفات مالية ومحاسبية فاضحة لا يمكن تجاوزها أو إخفاؤها.

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