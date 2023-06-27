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كارلوس غصن يوضح سبب مقاضاته نيسان وطلبه مليار دولار تعويضًا

27
JUNE
2023
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قال غصن لمذيعة CNN بيكي أندرسون، في مقابلة يوم الثلاثاء: "المليار دولار... تعيد إلي كل شىء سلبوه مني، والأضرار التي لحقت بسمعتي".

 

كان رجل الأعمال اللبناني - البرازيلي - الفرنسي البالغ من العمر 69 عامًا، واحدًا من أبرز المديرين التنفيذيين في صناعة السيارات، قبل أن يتم القبض عليه في اليابان بعد أن كشف تحقيق داخلي عن "أفعال سوء سلوك كبيرة" على مدى سنوات عديدة ارتكبها هو ومدير تنفيذي كبير آخر.

ووجهت إلى غصن تهمة عدم الإبلاغ عن الأرباح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة. وينفي غصن هذه المزاعم.

قال المخضرم في صناعة السيارات على مدار 40 عامًا، إن الدعوى المرفوعة في لبنان هي "لجرائم ... ارتكبت قبل وفي لحظة" اعتقاله.

أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية في عام 2019، فر غصن من اليابان على متن طائرة خاصة أثناء الاختباء داخل صندوق يستخدم عادة لمعدات الصوت، كما أكد لـBBC في عام 2021.

قال أثناء هروبه: "بصراحة، إذا لم يكن هذا ناجحًا، فسأعود إلى وضع أسوأ قليلاً مما كنت عليه من قبل، ولكن إذا كان هذا ناجحًا، فستكون حياة مختلفة تمامًا ستفتح أمامي".

واستشهد بتقرير لخبراء حقوقيين يعملون مع الأمم المتحدة يقول إن اعتقاله كان "تعسفيا" وأنه ينبغي تعويضه.

قال غصن: "حتى لو كان سوء سلوك، فلنفترض أن هناك سوء سلوك، فأنت لا تؤذي شركتك أو علامتك التجارية من خلال اعتقال الرئيس التنفيذي".

تواصلت CNN مع نيسان للحصول على تعليق.

قال غصن إنه ليس لديه طموح سياسي في لبنان ولكنه مستعد للمساعدة بـ"الخبرة والمعرفة" التي من شأنها أن تساعد البلد الذي يواجه الآن أزمة اقتصادية وسياسية.

وأضاف غصن: "لبنان دولة فاشلة وليس بلدًا فاشل"، مٌشيرًا إلى أن البلاد غنية ولديها الكثير من الأصول.

CNN
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