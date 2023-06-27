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برعاية وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار .. ورشة عمل حول التدريب على إشراك أصحاب المصلحة "Training on Stakeholder Engagement" بالشراكة والتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب

27
JUNE
2023
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برعاية معالي وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار وحضوره، وبدعوة من جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية - LNE، أقيمت ورشة عمل حول التدريب على إشراك أصحاب المصلحة "Training on Stakeholder Engagement" بالشراكة والتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR.
شارك في هذه الورشة فريق عمل من وزارة الشؤون الإجتماعية إلى جانب مجموعة من أصحاب الخبرة من جمعيات فاعلة في المجتمع المدني، استمعوا على مدى أيام الاثنين والثلاثاء 26 و27 حزيران إلى إختصاصيين حضروا خصيصاً الى لبنان لتبادل الخبرات وتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها للمتابعة والتنسيق والتعامل مع أصحاب المصلحة في إدارة الأزمات وتنفيذ برامج التطوير المتخصصة.
ركزت ورش العمل على شرح:
- صعوبة وأهمية التنسيق ومشاركة أصحاب المصلحة في مختلف السياقات الإجتماعية والسياسية والثقافية.
- سبل تحديد أصحاب المصلحة المحتملين، المحليين والأجانب، على مختلف المستويات المحلية والدولية.

- كيفية تقييم الاحتياجات والمصالح المحددة لأصحاب المصلحة.

- طرق تحديد الممارسات الجيدة والتحديات المتعلقة بالتنسيق وإشراك أصحاب المصلحة في الدبلوماسية.
- سبل تحديد وتشجيع وتأمين إستدامة القنوات المناسبة لمشاركة أصحاب المصلحة والتنسيق فيما بينهم.

 

 
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