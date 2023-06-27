"قرار إنتخاب رئيس للجمهورية لا يكون إلّا بالحوار والتواصل"... وفد من المجلس السياسي للتيار زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز

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بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قام وفد من المجلس السياسي مؤلف من الأستاذ ربيع عواد يرافقه أعضاء المجلس السادة وليد الأشقر وحيدر عيسى وخالد مكة بزيارة سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة الدرزية في فردان، حيث أنهم أكدوا على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت مشددين على لغة الحوار والإنفتاح مع التأكيد على أن التيار هو عابر للطوائف.

من ثم قام الوفد بزيارة سماحة الشيخ نصر الدين الغريب في دارته في كفرمتى، حيث عايدوه وأكدوا على الثوابت الوطنية الجامعة، مع التشديد أن قرار إنتخاب رئيس للجمهورية لا يكون إلّا بالحوار والتواصل.