كنعان يوجّه كتابا الى وزير المال: لتسليمنا نسخة من تقرير التدقيق الجنائي لمناقشته

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وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة "الفاريز ومارسيال"في حسابات مصرف لبنان.

وجاء في الكتاب:

الموضوع: طلب مستندات

الـمـرجــع: المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب



يتم التداول في الاوساط السياسية والاعلامية أن شركةِ Alvarez & Marsal قد أنجزت تقريرها عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم أياه، بعد تأخير استمر لعدة أشهر، كما تقضي أحكام العقد المنظم معها.

ولما كانت لجنة المال والموازنة، في نطاق رقابتها المالية، بصدد عقد جلسة مخصصة للاطلاع على التقرير المذكور ومناقشة مضمونه بحضوركم،

ومن أجل تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على التقرير المذكور قبل تحديد جلسة المناقشة،

وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب،

نتمنى عليكم إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة.

شاكرين تعاونكم.