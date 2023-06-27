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زار عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله مع وفد من هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى حيث هنأه بحلول عيد الأضحى المبارك وتمنى له وللطائفة الكريمة الازدهار والطمأنينة.

وقد شدّد عطالله خلال اللقاء على أن التيار باقٍ على سياسة الانفتاح والحوار والتلاقي مع الجميع للخروج من الفراغ بكل مرونة في التعاطي، داعياً الى عدم التعنّت فلبنان غنيّ بتنوّعه على مختلف الصعد وهو أمر يجب الحفاظ عليه عبر احترام بعضنا البعض.

بدوره اعتبر الشيخ أبي المنى أن التلاقي هو المطلوب اليوم في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن الجبل هو نموذج للتنوع اللبناني لذلك من الضروري تثبيت الحضور في المناطق المشتركة وإرساء الأمن والأمان والطمأنينة.