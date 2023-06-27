وزارة المال تنفي..

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المال التالي:

“أمام الأخبار المغلوطة التي تتداولها وسائل الإعلام حول تقرير شركة “الفاريز اند مارشال” المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المال توضيح التالي.

أولاً: ان ما تسلمته وزارة المال من شركة “الفاريز اند مارشال”، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات.

ثانياً: إن العقد مع شركة “الفاريز اند مارشال” قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المال، وإن دور وزارة المال فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر.

وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المال، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس.

ثالثاً: إن ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المال أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الاطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”.