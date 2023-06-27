مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بأحد الموزعين...وجالوا على محطات لتكرير المياه في الخيام وحاصبيا وشبعا

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جال مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة أمن الدولة - مكتب مرجعيون حاصبيا، على محطات تكرير المياه في الخيام وحاصبيا وشبعا للتأكد من المواصفات القياسية المطلوبة وخلوها من الجراثيم. وتم توجيه ملاحظات بشأن ثغرات يجب معالجتها في داخل هذه المحطات.

كما سلموا نتائج العينات المطابقة التي تم سحبها في 2023/6/21.

كما سطر محضر ضبط في حق أحد موزعي المياه بعد عينة من سيارة التوزيع حيث انه لا يملك محطة تكرير، وعدم مطابقة المياه التي في حوزته للمواصفات.