وقفة احتجاجية في باريس ضد إدارة طيران الشرق الاوسط

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اقام قطاع الشباب في التجمع من اجل لبنان، التيار الوطني الحر في فرنسا، وقفة احتجاجية امام مكتب شركة طيران الشرق الاوسط في باريس استنكاراً للغلاء المفرط لأسعار تذاكر السفر الى بيروت و التي تحرم معظم المنتشرين من إمكانية السفر إلى لبنان وتمضية العطلة الصيفية مع اهلهم وأحبائهم.

في البدء كانت كلمة لمسؤول مكتب باريس السيد جوزف جبور الذي شدد على معاناة اللبنانيين و خاصة الطلاب و الشباب خلال كل عطلة صيفية منذ سنين مطالباً ادارة الشركة تخفيض اسعار التذاكر لتسهيل عودتهم الى لبنان.

‏و من ثمّ كانت كلمة لرئيس التجمع الدكتور انطوان شديد الذي أكد بأن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست موجهة ضد شركة طيران الشرق الاوسط، الشركة الوطنية التي نعتزّ ونفتخر بها. كما انها ليست موجهة ضد مكتب طيران الشرق الاوسط في باريس ولا ضد مديره السيد مارسيل فرنجية الذي تكنّ له الجالية اللبنانية كل الاحترام والتقدير و انما موجّهة إلى إدارة طيران الشرق الاوسط في بيروت ورئيسها السيد محمد الحوت، إلى النواب اللبنانيين، إلى وزير الأشغال العامة و إلى الحكومة اللبنانية مطالباً :

١/ رفع الإحتكار و خلق جو تنافسي بين الشركات.

٢/ تخفيض أسعار التذاكر لتصبح تشجيعيه و تنافسية و تستقطب اكبر عدد ممكن من السواح مما سيساعد الاقتصاد اللبناني.

٢/ تخفيض الأسعار الخاصة بالطلاب والشباب و العائلات

٣/ العمل على إيجاد رحلات مع خدمات أقل تكلفة

و ختم شديد بأن المطلوب من ادارة الشركة و القائمين هو مقاربة استراتيجية مختلفة تحفز و تستقطب اكبر عدد ممكن من السواح إلى لبنان و تسمح للمغتربين امضاء العطلة الصيفية مع أهلهم في ربوع الوطن و تحافظ على الدور التاريخي للشركة لتبقى صلة وصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم ورافعة للاقتصاد اللبناني