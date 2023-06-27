living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وقفة احتجاجية في باريس ضد إدارة طيران الشرق الاوسط

27
JUNE
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اقام قطاع الشباب في التجمع من اجل لبنان، التيار الوطني الحر في فرنسا، وقفة احتجاجية امام مكتب شركة طيران الشرق الاوسط في باريس استنكاراً للغلاء المفرط لأسعار تذاكر السفر الى بيروت و التي تحرم معظم المنتشرين من إمكانية السفر إلى لبنان وتمضية العطلة الصيفية مع اهلهم وأحبائهم. 
 
في البدء كانت كلمة لمسؤول مكتب باريس السيد جوزف جبور الذي شدد على معاناة اللبنانيين و خاصة الطلاب و الشباب خلال كل عطلة صيفية منذ سنين مطالباً ادارة الشركة تخفيض اسعار التذاكر لتسهيل عودتهم الى لبنان. 
 
‏و من ثمّ كانت كلمة لرئيس التجمع الدكتور انطوان شديد الذي أكد بأن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست موجهة ضد شركة طيران الشرق الاوسط، الشركة الوطنية التي نعتزّ ونفتخر بها.  كما انها ليست موجهة ضد مكتب طيران الشرق الاوسط في باريس ولا ضد مديره السيد مارسيل فرنجية الذي تكنّ له الجالية اللبنانية كل الاحترام والتقدير و انما موجّهة إلى إدارة طيران الشرق الاوسط في بيروت ورئيسها السيد محمد الحوت، إلى النواب اللبنانيين، إلى وزير الأشغال العامة و إلى الحكومة اللبنانية مطالباً :
 
١/ رفع الإحتكار و خلق جو تنافسي بين الشركات. 
٢/ تخفيض أسعار التذاكر لتصبح تشجيعيه و تنافسية و تستقطب اكبر عدد ممكن من السواح مما سيساعد الاقتصاد اللبناني. 
٢/ تخفيض الأسعار الخاصة بالطلاب والشباب و العائلات 
٣/ العمل على إيجاد رحلات مع خدمات أقل تكلفة 
 
و ختم شديد بأن المطلوب من ادارة الشركة و القائمين هو مقاربة استراتيجية مختلفة تحفز و تستقطب اكبر عدد ممكن من السواح إلى لبنان و تسمح للمغتربين امضاء العطلة الصيفية مع أهلهم في ربوع الوطن و تحافظ على الدور التاريخي للشركة لتبقى صلة وصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم ورافعة للاقتصاد اللبناني
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   