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تعليقا على تسلم وزارة المال تقرير التدقيق الجنائي

طالب النائب سيمون ابي رميا بجلسة استثنائية لمجلس النواب للإطّلاع رسمياً على التقرير من اجل معرفة كل الحقيقة.

وقال في بيان صادر عن مكتبه :"ان التكتم الحاصل يؤكّد الشكوك المشروعة عن محاولات اخفاء الحقائق. لن نستكين فهذه معركتنا، معركة الاوادم من اجل استرداد حقوق المودعين والمواطنين."

واشار ابي رميا الى انه في ٧ شباط، توجه بسؤال الى الرئيس نجيب ميقاتي لمعرفة اين اصبح "التدقيق المالي الجنائي" في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة "Alvarez&Marsal” الذي كان مقرراً نشره في ايلول ٢٠٢٢ وحتى هذه اللحظة لا جواب، إلا انه عرفنا من وسائل الاعلام ان التقربر اصبح عند وزارة المالية منذ ١٥ يوماً.