تفاؤل لبناني ببدء عودة النازحين السوريين

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نشر وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، بعد عودته من دمشق التي زارها يومي السبت والأحد، تفاؤلاً بإمكانية البدء في خطوات عملية لعودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

وأكد شرف الدين أن زيارته سوريا بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كانت «إيجابية».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس (الاثنين)، أعرب شرف الدين عن ثقة بين الطرفين وجهوزية للبدء باستقبال أعداد كبيرة من النازحين، بحيث قد تصل في المرحلة الأولى إلى 180 ألفاً إذا تم اعتماد منهجية جديدة وفق مبدأ الإعادة الآمنة. وقال: «نتوجه نحن إلى مخيمات النازحين ونتواصل معهم بشكل مباشر لإطلاعهم على الأوضاع والأجواء الحقيقية في ظل حملة التضليل التي يقوم بها الغرب ومحاولة وضع المزيد من العراقيل لعدم عودتهم».

وكان شرف الدين قد التقى في دمشق وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، المكلّف ملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث كان بحث هذا الملف تحضيراً لزيارة رسمية مرتقبة لوفد وزاري لبناني إلى سوريا.

وأكد شرف الدين أن «القرار السياسي في لبنان اتُّخذ لعودة النازحين، ويبقى لقاء الوفد الرسمي مع الجهات الرسمية في سوريا، حيث يفترض أن يليه وضع بروتوكول بين البلدين وآلية لعودتهم».