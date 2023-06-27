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معبر نصيب الحدودي مع الأردن: 6 آلاف معظمهم من دول الخليج وما بين 500 إلى 600 سيارة خاصة يومياً … ازدياد كبير في عدد القادمين

27
JUNE
2023
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الوطن السورية: كشف مصدر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن أن هناك ازدياداً كبيراً في عدد القادمين إلى سورية معظمهم من دول الخليج من مغتربين وعرب وأن الأعداد تصل يومياً إلى ما بين 5 آلاف إلى ستة آلاف قادم معظمهم مغتربون سوريون، على حين هناك ازدياد في أعداد القادمين العرب خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن أعداد القادمين ارتفعت منذ منتصف الشهر الحالي.

 

وأكد المصدر لـ«الوطن» أنه يومياً تدخل ما بين 500 إلى 600 وأحياناً تصل إلى 700 سيارة خاصة معظمها تعود لمغتربين سوريين ما عدا السيارات العامة وتلك التي تدخل وتخرج بشكل دوري، كما أن عدد الباصات يتراوح ما بين 50 إلى 60 باصاً يومياً، لافتاً إلى أنه أمس الأول دخلت نحو 650 سيارة خاصة وأمس نحو 560 سيارة عبرت المعبر.

 

ونشرت وسائل تواصل اجتماعي صوراً وفيديوهات عن ازدحامات كبيرة عند المعبر تبين أنها على الجانب الأردني وليس الجانب السوري أي عند معبر جابر، كما نقلت عن قادمين إلى دمشق قولها: إن الإجراءات ميسرة على الجانب السوري أكثر من الجانب الأردني، وقال المصدر: سرعنا من عملية الدخول للقادمين والإجراءات تسير بسرعة كبيرة والقادم يمر فوراً إلى داخل الأراضي السورية من دون أي عناء وتأخير في الإجراءات المتخذة على الحدود.

 

وبين المصدر أنه تم الاستعداد قبل فترة العيد لاستقبال القادمين إلى سورية وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات منها تجهيز صالة الهجرة والجوازات، كما أنه تمت زيادة عدد كوات المصرف التجاري السوري إلى ثلاثة بعدما كانت كوة واحدة مع تجهيزها بكامل المستلزمات التي تحتاجها من أجهزة وموظفين، مضيفاً: تمت زيادة عدد الغرف التي تمنح «دفتر السيارة» ما بين 4 إلى خمس غرف، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك أرسلت 20 عنصراً إضافياً إلى المعبر.

الوطن السورية
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