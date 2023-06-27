عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 حزيران 2023

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الأخبار: الضفة: دولة المستوطنين

شكوك حول مصير 92% من الدعم دُفعت لـ NGOs | فرنسا: أين ذهبت مساعداتنا للبنان؟



النهار: "الحزب" يستقطع الانتظار بشن مناورات "حوارية"



الجمهورية: المشهد الرئاسي في جمود كامل

تحذير من مغبة فشل لودريان

الديار: المقاومة تثّبّت قواعد الردع جواً: إسقاط مُسيّرة «إسرائيليّة» مُتطوّرة بـ«كمين جوي»

مُقترح فرنسي بضمّ طهران الى «الخماسيّة»... ولودريان يُحاول تفكيك «لغمين» داخليين

قلق من حوار على «الساخن»... ورهان على دخول واشنطن في لعبة «المقايضة»؟



نداء الوطن: 5 أسباب تجعل "الحزب" مأزوماً رئاسياً

90 في المئة من المسيحيين ضد "حزب الله"... وفرنجية



اللواء: البلاد تدخل إجازة العيد: أفراح يتيمة ودعوات فارغة قبل عودة لودريان

المالية تستدرك خطيئة الرواتب.. وبوادر اشتباك وزاري حول ارتفاع أسعار الخدمات





البناء: بوتين يعلن نهاية التمرد ويخير فاغنر بين بيلاروسيا وعقود وزارة الدفاع… والأولوية للحرب جنين تدشن صواريخ قسام جديدة… والمقاومة تستولي على مسيّرة للاحتلال في جنوب لبنان ارتباك تقاطع أزعور تجاه الخطوة التالية: قبول بالحوار أم المخاطرة بالتوجّه إلى جلسة انتخابية



l'orient le jour: Quand le Kremlin vacille, le 8 Mars retient son souffle