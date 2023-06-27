أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 27 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر سياسي إن ثلاث ثنائيات رئاسية صارت على الطاولة بعد حسم مبدأ ربط تسمية رئيس الجمهورية بتسمية رئيس حكومة. والثنائيات هي سليمان فرنجية ونواف سلام وجهاد أزعور وفيصل كرامي وجوزف عون وحسان دياب. ووضع المصدر زيارة السفير السعودي وليد البخاري لدياب مؤخراً في إطار نفي وجود فيتو سعودي عليه.

خفايا

قال مصدر عسكري إن إطلاق صواريخ من جنين وظهور مصطلح قصف مستوطنات غلاف جنين يُذكّر بالوضع في غزة عشيّة تحريرها عام 2005، خصوصاً أن ذلك يأتي بعد ظهور العبوات التي جعلت تحريك الآليات العسكرية داخل جنين مخاطرة كبرى متوقعاً لمحافظة جنين مساراً مشابهة لمحافظات غزة.

اللواء: أسرار

همس

فُهم أن مرشحاً رئاسياً خرج نهائياً من السباق الرئاسي بصرف النظر عن موقف المتقاطعين أو المختلفين حوله ومنه!



غمز

يتردد في مجالس مصرفية أن مهمة الحاكم سلامة لن تنتهي في 31 تموز المقبل، بل سيكون له دور مباشر في ما خصّ العمليات المالية والنقدية.

لغز

قيَّمت مراجع روحية كنسية مبادرة الدعوة إلى الحوار، سلباً وكرَّرت النصيحة بالخروج من الفكرة نهائياً.



نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ النائبين ملحم خلف ونجاة عون لم يُدعيا للقاء الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان، لعدم استفزاز رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بناء على نصيحة أحد دبلوماسيي السفارة الفرنسية في بيروت.

يشكو عدد من الفاعليات الطرابلسية من دخول حزب خصم الى البيئة الطرابلسية وتوزيعه مساعدات غذائية ومالية للعائلات بعدما كان يعتمد سابقاً على الحلفاء السنة.

يقال إنّ للسفيرة الفرنسية آن غريو دوراً مهماً في رسم سياسة بلادها إزاء الملف اللبناني، وتحديداً في مبادرة المقايضة.