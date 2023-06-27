90 في المئة من المسيحيين يقفون ضد حزب الله في الموضوع الرئاسي

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

داخلياً، فوجئ حزب الله بنتائج استطلاع للرأي في المناطق المسيحية، أظهر له أنّ 90 في المئة من المسيحيين يقفون ضده في الموضوع الرئاسي ومحاولته فرض سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، متجاهلاً الاجماع المسيحي تقريباً الذي يرفض خيار "الحزب".

وتبيّن له أنّ ما تبقى من المسيحيين ونسبتهم عشرة في المئة، لا يعوّل على حيثيتهم الداخلية. فهؤلاء ينتمون الى مجموعات تؤيد "الحزب" بسبب مصالح ومنافع، كما هي حال تيار"المردة" الذي ينتمي اليه فرنجية. والى جانب "المردة"، هناك شبكة مصالح سمحت لـ"الحزب" بان يفوز بولاءات عدة، ولا سيما على المستوى المسيحي.