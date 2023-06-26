في ذكرى شهداء القاع...قداس لجلاء الحقيقة في جريمة 27 حزيران 2016 الارهابية

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ترأس كاهن رعية القاع الأب ليان نصرالله رتبة القداس الذي اقيم في الذكرى السابعة لجريمة 27 حزيران 2016 الارهابية، والذكرى الـ 45 لشهداء مجزرة 28 حزيران 1978، والذكرى 48 للشهداء الذين سقطوا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له البلدة في 1 تموز 1975، ولعموم شهداء القاع، بحضور أهالي الشهداء وفاعليات البلدة وحشد من المؤمنين.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى نصرالله عظة استذكر فيها الشهداء الذين "افتدوا أهلهم وبلدتهم والوطن بدمائهم الزكية الطاهرة". وقال: "هل هناك أعظم من أن يقدم الانسان حياته فداء لغيره، فهذه هي أسمى صور التضحية والايمان".

أضاف: "القاع قدمت الشهداء من أجل الدفاع عن العيش الوطني الواحد وكي تبقى منطقتنا العزيزة بأهلها، منطقة بعلبك الهرمل نموذجا للعيش المشترك بين كل أبناء الوطن".

وتابع: "نطالب بالتحقيق وجلاء الحقيقة في جريمة 27 حزيران 2016، هذه الجريمة الارهابية المروعة حيث وفي ليلة ظلماء، تسلل الى بلدتنا ثمانية انتحاريين ارهابيين ليفجروا أنفسهم بنا من أجل قتلنا وتدمير بلدتنا وأهلنا وربما البلدات المجاورة، وحتى اليوم وبعد مضي سبع سنوات على هذه الجريمة لا تحقيق جديا ولا حقيقة".

وختم: "إن كرامة شهدائنا الغالية الذين افتدوا بلدتنا ومنطقتنا بدمائهم الطاهرة تستحق قبل أي شيء، جلاء الحقيقة الواضحة لمعرفة المخططين المجرمين الذين لا يعيشون الا على سفك الدماء وعلى خراب ودمار الاوطان، ولتتم معاقبتهم بأشد أنواع العقاب".

وفي ختام القداس كانت مسيرة وصلاة، أمام نصب الشهداء.