living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في ذكرى شهداء القاع...قداس لجلاء الحقيقة في جريمة 27 حزيران 2016 الارهابية

26
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس كاهن رعية القاع الأب ليان نصرالله رتبة القداس الذي اقيم في الذكرى السابعة لجريمة 27 حزيران 2016 الارهابية، والذكرى الـ 45 لشهداء مجزرة 28 حزيران 1978، والذكرى 48 للشهداء الذين سقطوا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له البلدة في 1 تموز 1975، ولعموم شهداء القاع، بحضور أهالي الشهداء وفاعليات البلدة وحشد من المؤمنين.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى نصرالله عظة استذكر فيها الشهداء الذين "افتدوا أهلهم وبلدتهم والوطن بدمائهم الزكية الطاهرة". وقال: "هل هناك أعظم من أن يقدم الانسان حياته فداء لغيره، فهذه هي أسمى صور التضحية والايمان".

أضاف: "القاع قدمت الشهداء من أجل الدفاع عن العيش الوطني الواحد وكي تبقى منطقتنا العزيزة بأهلها، منطقة بعلبك الهرمل نموذجا للعيش المشترك بين كل أبناء الوطن".

وتابع: "نطالب بالتحقيق وجلاء الحقيقة في جريمة 27 حزيران 2016، هذه الجريمة الارهابية المروعة حيث وفي ليلة ظلماء، تسلل الى بلدتنا ثمانية انتحاريين ارهابيين ليفجروا أنفسهم بنا من أجل قتلنا وتدمير بلدتنا وأهلنا وربما البلدات المجاورة، وحتى اليوم وبعد مضي سبع سنوات على هذه الجريمة لا تحقيق جديا ولا حقيقة".

وختم: "إن كرامة شهدائنا الغالية الذين افتدوا بلدتنا ومنطقتنا بدمائهم الطاهرة تستحق قبل أي شيء، جلاء الحقيقة الواضحة لمعرفة المخططين المجرمين الذين لا يعيشون الا على سفك الدماء وعلى خراب ودمار الاوطان، ولتتم معاقبتهم بأشد أنواع العقاب".

وفي ختام القداس كانت مسيرة وصلاة، أمام نصب الشهداء.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   