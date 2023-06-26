وزير الدفاع: للإلتزام بمقتضيات التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خدمةً للإستراتيجية الوطنية

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أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم على الإلتزام بمقتضيات التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خدمةً للإستراتيجية الوطنية.



والتقى سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، مدير التنسيق بمكتب المنسق الأممي الخاص بلبنان علاء عبد العزيز على رأس وفد من منظمات الأمم المتحدة.

وجرى البحث في مجالات التعاون وفق "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025-2023" الذي كان قد وقعه لبنان.

وهو الأداة الأكثر أهميةً من حيث التخطيط لأنشطة الأمم المتحدة التنموية وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية وتنفيذ رزمة شاملة من الإصلاحات بما يتوافق مع حاجات الناس.

وقد استوضح الوفد من وزير الدفاع عن اولويات وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها وما يمكن تقديمه من اقتراحات بطريقة منسّقة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

الوزير سليم نوّه بالتعاون الدائم والوثيق مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة خصوصا تلك التي تتعاون مباشرة مع وزارة الدفاع الوطني في الأمور التي تعني المؤسسة العسكرية.

والتقى وزير الدفاع النائب قاسم هاشم، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد.