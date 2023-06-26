دورة مفوضي مناطق لكشاف التربية الوطنية في عرمون

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أقامت المفوضية العامة لكشاف التربية الوطنية دورة مفوضي مناطق في عرمون استمرت لثلاثة ايام من 23 ولغاية 25 حزيران، بمشاركة 18 قائدا وقائدة من المناطق كافة.

وقد درب فيها عدد من أصحاب الاختصاص وهدفت الدورة الى تأهيل قادة مفوضي مناطق في إطار خطة كشاف التربية الوطنية المستدامة لتأهيل الكادر البشري.

وقد اثنى المفوض العام هشام عبد الساتر على حسن سير الدورة، معتبرا انها "حققت نتائج تفوق التوقعات"، شاكرا جهود "كل من ساهم في نجاحها".



وختمت الدورة بحضور القائد العام نديم معلوف وقائد الدراسة ايلي بلعة وعدد من اعضاء القيادة العامة والمفوضية العامة و تسليم المشاركين الشهادات.