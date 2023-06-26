صيف 2023...إطلاق موسم السياحة من كازينو لبنان!

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أطلقت نقابة أصحاب مكاتب السياحة السفر في لبنان برئاسة جان عبود الموسم السياحي – صيف 2023، في حفل ساهر اقيم مساء الجمعة الماضي في كازينو لبنان برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وجمع الحفل أهل القطاع من وزارة السياحة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، وشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) ونقابات سياحية وشركات طيران عربية وأجنبية وشركات داعمة وإعلاميين، وفق بيان عن النقابة.



بداية تحدث الإعلامي موريس متى، فرحب بجميع الحضور منوهاً ب”لميزات السياحية الرائعة التي يمتع بها لبنان”، كما أشاد ب”العمل الهام الذي تتقوم به نقابة مكاتب السياحة والسفر وباقي النقابات السياحية لإنجاح الموسم السياحي الواعد”.

من جهتها، نوهت مديرة النقابة لينا سنو ب”الجهود المبذولة لإنجاح حفل إطلاق الموسم السياحي من كازينو لبنان”، معبرةً عن سعادتها “لنجاح النشاطات السياحية التي قامت بها النقابة إن كان في مقر النقابة أو في راشيا وفي طرابلس.

بدوره، قدم المدير العام لشركة BoB Finance مايكل عبد النور شرحاً عن الخدمات التي توفرها الشركة لقطاع مكاتب السياحة والسفر والجدية والمهنية التي تتعاطى من خلالها مع الزبائن، كما عرض عبد النور الخدمات الجديدة التي بدأت شركة BoB Finance باعتمادها وتوفيرها للزبائن في لبنان.



أما المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري، فرحّب بجميع الحاضرين في كازينو لبنان، مؤكداً ان” هذا الصرح السياحي العريق سيبقى منارة للسياحة في لبنان”.

عبود

ثم القى عبود كلمة في الحفل، قال فيها: “يسعدني جداً أن نكون جميعنا هنا للإحتفال ببدء موسم السياحة الصيفي في لبنان صيف 2023، من هنا من كازينو لبنان الجميل والأنيق ورمز من رموز لبنان السياحي الذي كان على مدى عقود عنواناً للسياحة في لبنان.. وهو لا يزال يمثّل لبنان الجمال والفن والثقافة والهوية”

اضاف:” “أهلا بهاالطلة، أهلا بطلتكم جميعاً الحاضرين هنا”.. لقد “نوّرتونا” بحبكم وإندفاعكم ومبادراتكم المستمرة من أجل لبنان والسياحة والجمال والإبداع في لبنان. أهلاً، بكل مواطن لبناني صامد على أرض لبنان.. إطلالتكم دائماً تزيّن البلد وتزيده جمالاً.. ووجودكم على أرض لبنان هو القيمة الحقيقية وسر صموده وبقاء هويته وبقاء مؤسساته السياحية وإقتصاده. أهلا بكل مغترب من بلاد الإنتشار وبكل لبناني يعمل في دول قريبة وبعيدة، يزور لبنان، وهو فعل محبة وإيمان ببلد الأرز الذي بكم يصمد وينهض من جديد، ونقول لكم: “لقد”نوّرتم البلد. ولبنان يفرح ويكبر بكم”. أهلاً بكل سائح من الدول العربية الشقيقة ومن كل دول العالم الصديقة بين أهلكم وفي بلدكم الثاني لبنان، لبنان الجمال والفرح والموسيقى والفن والطبيعة والبحر والسهل والجبل والتراث والتاريخ والنشاطات على اختلافها التي لا تنتهي، ولبنان الإنسان المضياف المحب والقادر على التواصل مع الجميع وتلبية كل رغباتهم بكل حب”.



اضاف:”نحن شعب عنيد لا نُهزم أو ننكسر لا سيما إذا كان إسم القضية لبنان.. اللبنانيون شعب يحب الحياة ولبنان وطن تليق الحياة به.الصيف في لبنان “ولعان”، فحتى الآن هناك حوالي مليون ونصف سائح سيأتون الى لبنان.. ونقول لكل أركان القطاعات السياحية والصناعية والتجارية والزراعية: “حضروا أنفسكم جيداً لتقديم أفضل ما لديكم للزائرين”.

تابع:”عندما نتحدث عن صمود وتحد وإقتصاد لا بد من ذكر الإجتماع الهام والموسّع الذي عقدناه برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار يوم الثلاثاء في مقر نقابتنا نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر. وكان هذا الإجتماع للأطراف المعنية بحجوزات الطيران (وزارة السياحة نقابة مكاتب السياحة والسفر، الميدل ايست، وممثلين عن شركات الطيران الأجنبية، وممثلين عن نظام التوزيع العالمي GDS)، وهدفه الوحيد إتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع بطاقات السفر، تحت شعار: “لسياحة مستدامة ومقوننة”.

واشار الى انه” توصلنا لمجموعة من التوصيات والهدف منها هو ترسيخ العمل الشرعي في قطاع السياحة والسفر، وتنظيف السوق ورفع مستوى أدائه وخدماته من خلال حصر عمليات الحجوزات عبر المكاتب الشرعية، لمنع وقوع المسافرين ضحية عمليات الغش التي تقوم بها المكاتب غير الشرعية على نطاق واسع”.



ثم أحيت السهرة فرق فنية مختلفة نالت إعجاب الحضور.