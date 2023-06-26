رفضًا لغلاء فواتير الكهرباء...اعتصام في مشغرة لرؤساء البلديات والمخاتير وفعاليات في البقاع الغربي

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نفّذ رؤساء بلديات ومخاتير البقاع الغربي وأصحاب الكسّارات والمعامل والمصانع والمحال التجارية وبرّادات التّفاح، اعتصامًا رمزيًّا أمام مكتب مؤسّسة كهرباء لبنان في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، اعتراضًا على غلاء الفواتير الكهربائية التي وصفوها بأنّها "صعبة على النّاس وأصحاب الاعمال"، وبخاصة ان المنطقة زراعية ونائية ولا يمكنها تحمّل هذا العبئ الكبير.

وطالب رؤساء البلديات بأن تقوم الجهات المختصة" باعادة النظر بالفواتير، اي ثمانية سنتات وليس 27 سنتًا التي أقرتها وزارة الطاقة والغاء رسم بدل الساعة الغير مبرر".

من جهتهم شدّد أصحاب الكسارات والمعامل والمصانع على رفض التسعيرة الموصى بها من كهرباء لبنان، واعتبروها "ظالمة"، فلم يعد باستطاعتهم دفعها، لافتين إلى أن" نتيجة الظلم اللاحق علينا من كهرباء لبنان وفرضها تلك الفواتير الخيالية فضلاً عن بدل رسم الساعة، ستكون أمام اقفال هذه الكسارات والمصانع في المنطقة".