طقسٌ صيفي يسيطر على لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية واستقرار في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا.



وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس صيفي رطب مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.



الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية واستقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.



الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.



الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.