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"جعبة وجهاز لا سلكي"... العثور على جثة "مسلحة" في فنيدق!

26
JUNE
2023
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صدر عن بلدية فنيدق ومخاتيرها وفعالياتها الرسمية والمدنية بيان جاء فيه: "بعد ورود خبر وجود جثة مجهولة الهوية صباح هذا اليوم 25/6/2023 في خراج بلدة فنيدق القموعة وبحوزته بندقية حربية نوع ( فال ) ويرتدي جعبة فيها أمشاط وجهاز لا سلكي وأجريت الاتصالات بالجهات المعنية".

وأضاف، "على الفور حضرت القوى الأمنية والعسكرية والمباحث الجنائية في الشمال وقامت بالكشف التام على وقائع الجريمة، حيث تبين بأن المقتول هو أحمد حسين درويش من بلدة عكار العتيقة وبعد أخذ جميع إجراءات البحث الجنائي، تم نقل الجثة إلى مستشفى السلام في القبيات ليتم الكشف عليها طبيا بأمر من المدعي العام بإشراف الطبيب الشرعي لكشف ملابسات الجريمة".

وتابع البيان، "فوجئنا بهذا الخبر المفجع نحن عموم أهالي بلدة فنيدق ندين وبشدة هذه الجريمة البشعة بجميع إشكالها وفصولها، كما ونطالب الدولة والجهات المعنية بالتحقيق الشفاف والسريع والتوسع في كشف المتورطين في هذه الجريمة والجرائم السابقة قبلها، درءاً للفتنة حيث أطلق في نفس الليلة التي عثر فيها على الجثة قذيفة من نوع (أر بي جي ) وعدة رشقات من سلاح حربي ومن مجموعة مسلحة تمام الساعة الواحدة ليلاً بإتجاه سهلة القموعة والمطاعم المحيطة بها، وتكرر هذا المشهد قبله في أول ليلة من شهر رمضان وعدة مرات سابقة وعلى مقربة جدا من نقطة أمنية".

وختم، "نطالب بكشف الجناة وسوقهم إلى العدالة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه هوس وجنون القتل والإفساد في الإرض، وترويع الآمنين فيأرضهم وديارهم، غير مقدرين حرمة قتل النفس البشرية عند الله وفي أفضل الشهور والأيام المباركة حفظ الله عكار ومنطقتنا من كل فتنة".

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