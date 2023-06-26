شيا تعود الى بيروت..

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كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية”، ان السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا عادت الى بيروت تمهيداً للقيام بجولة وداعية تقليدية على المسؤولين والقيادت السياسية والدينية والحزبية والامنية والاجتماعية، بعد أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في نهاية الاستماع الى شهادتهاعلى تولّيها منصبها الجديد مندوبة دائمة لبلادها في الأمم المتحدة.

وتزامناً، أُفيد بأنّ السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان ليزا جونسون ستصل الى بيروت مطلع تموز المقبل، بعد ان اجتازت مختلف المراحل التي تؤهلها لتولي هذه المهمة حيث قدمت شهادتها أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس منتصف أيار الماضي.