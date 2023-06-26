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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

كرّرت أوساط الثنائي حزب الله وحركة أمل لـ»البناء» تمسكها ب ترشيح سليمان فرنجية، وأكدت الاستعداد للحوار بلا شروط مسبقة لمناقشة كافة الخيارات والتفاهم على خريطة طريق للمرحلة المقبلة تبدأ برئيس للجمهورية ورئيس حكومة وحكومة، وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى أننا «نعترف بأنه لا نحن نستطيع أن نأتي بمرشّح من دون تعاونهم، ولا هم يستطيعون أن يأتوا بمرشّحهم من دون تعاوننا»، ورأى بأن «الحل بأن نأتي ونجلس ونتفاهم ونُقنع بعضنا بعضاً و»صحتين على قلب لبيطلع» بالتوافق والتفاهم».