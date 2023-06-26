لودريان سيعرّج على الرياض وعلى الدوحة قبل أن يعود الى باريس

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

علمت “البناء” أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يجمع حصيلة اللقاءات مع المسؤولين لينتهي بخلاصة ويرفع تقريراً للرئاسة الفرنسية تتضمن توصيات بما يمكن أن يتخذ من خطوات لحل الأزمة الرئاسية. على أن يعود الى لبنان بعد حوالي الشهر ليجري مروحة مشاورات جديدة للتمهيد للحوار بين اللبنانيين، وسيصطحب معه جملة اقتراحات ويأخذ أجوبة على الأسئلة التي طرحها على بعض القيادات السياسية التي تعارض التسوية الفرنسية.



ووفق المعلومات، فإن الدبلوماسي الفرنسي سيعرّج على الرياض وعلى الدوحة قبل أن يعود الى باريس لوضع تقريره “اللبناني” ورفعه إلى الرئيس ايمانويل ماكرون.