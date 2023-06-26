عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 حزيران 2023

الأخبار: صُداع في الكرملين!
لودريان: صعوبات لا تسقط فرنجية
إلغاء «البريفيه» لإخفاء الأسوأ؟
الديار: تيمور جنبلاط رئيساً لـ«التقدمي الاشتراكي»: احتضان شعبي و«لوك» شبابي ــ نسائي للحزب
إستعصاء رئاسي... فحوار... ولودريان عرّاب التسوية
إنتقال سَلِس من سلامة «المستشار» الى منصوري... وتفاهم على استقرار حتى مُنتصف أيلول
نداء الوطن: تيمور ورث العباءة الجنبلاطية والتزم إتمام الإستحقاق
الممانعة وقفت على "إجر ونص" خشية انهيار نظام بوتين
اللواء: مخاطر تمدُّد الفراغ في الواجهة.. ومتاريس تسبق عودة لودريان
انتقال هادئ لزعامة المختارة إلى تيمور من الكتلة إلى الحزب.. ولا رواتب للقطاع العام قبل الأضحى
البناء: الجيش السوري والطيران الروسي: عمليات نوعية تدمر مقار الإرهاب وتقتل العشرات من عناصره / لودريان يحدد مهمته بعد استطلاع الآراء: حوار جامع وبناء لحل توافقي وفعّال لإنهاء الفراغ / وليد جنبلاط مسلماً رئاسة الحزب لتيمور: نتمنى استمرار المسيرة مع شركاء إسقاط 17 أيار
النهار: الراية الجنبلاطية إلى تيمور: الحوار وحده للتسويات
الجمهورية: إنقسام حول الحوار المطروح
l'orient le jour: La mutinerie Wagner vue du Moyen-Orient