عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 حزيران 2023

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الأخبار: صُداع في الكرملين!

لودريان: صعوبات لا تسقط فرنجية

إلغاء «البريفيه» لإخفاء الأسوأ؟





الديار: تيمور جنبلاط رئيساً لـ«التقدمي الاشتراكي»: احتضان شعبي و«لوك» شبابي ــ نسائي للحزب

إستعصاء رئاسي... فحوار... ولودريان عرّاب التسوية

إنتقال سَلِس من سلامة «المستشار» الى منصوري... وتفاهم على استقرار حتى مُنتصف أيلول



نداء الوطن: تيمور ورث العباءة الجنبلاطية والتزم إتمام الإستحقاق

الممانعة وقفت على "إجر ونص" خشية انهيار نظام بوتين



اللواء: مخاطر تمدُّد الفراغ في الواجهة.. ومتاريس تسبق عودة لودريان

انتقال هادئ لزعامة المختارة إلى تيمور من الكتلة إلى الحزب.. ولا رواتب للقطاع العام قبل الأضحى

البناء: الجيش السوري والطيران الروسي: عمليات نوعية تدمر مقار الإرهاب وتقتل العشرات من عناصره / لودريان يحدد مهمته بعد استطلاع الآراء: حوار جامع وبناء لحل توافقي وفعّال لإنهاء الفراغ / وليد جنبلاط مسلماً رئاسة الحزب لتيمور: نتمنى استمرار المسيرة مع شركاء إسقاط 17 أيار



النهار: الراية الجنبلاطية إلى تيمور: الحوار وحده للتسويات



الجمهورية: إنقسام حول الحوار المطروح



l'orient le jour: La mutinerie Wagner vue du Moyen-Orient