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أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 حزيران 2023

26
JUNE
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الأخبار: علم وخبر

إسرائيلي في مطار بيروت

أوقف جهاز الأمن العام في مطار بيروت إسرائيلياً يحمل جواز سفر أوروبياً، كان في رحلة إلى العراق، وأُخضع لتحقيقات دامت أكثر من 48 ساعة قبل إعادة تسفيره، بعدما تبين أنه لم يكن ينوي الدخول إلى لبنان، وأن مطار بيروت كان محطة إلزامية في رحلة تقوده إلى العراق حيث لديه أعمال هناك. وقد أقرّ خلال التحقيق بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وأنه عاش في كيان الاحتلال وخدم في جيشه، وأن لديه علاقات بعدد من المسؤولين الكبار في الكيان، كما كان مكلّفاً بالقيام بأعمال تتعلق بحكومة العدو. وبناءً على إشارة القضاء، وكونه لم يتبين أن لديه عملاً في لبنان، وباعتباره يحمل جنسية أوروبية، تمّ إخلاء سبيله وتسفيره إلى الخارج.

 


هل يفعلها ميقاتي؟

عُلم أن الأجواء التي رافقت زيارة وزير المهجّرين عصام شرف الدين لدمشق كانت «جيدة جداً»، وأن الأخير تبلّغ من وزير الداخلية السوري محمد الرحمون ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن توجيهات الرئيس بشار الأسد هي بمساعدة لبنان وتلبية ما يطلبه اللبنانيون في شأن تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم. وهدفت زيارة شرف الدين إلى التحضير لزيارة لجنة وزارية لبنانية يرافقها المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري للبحث في ملف النازحين. إلا أن مصادر مطّلعة تساءلت عما إذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيسمح للجنة بزيارة دمشق في حال قيام سفارات غربية، كما هو متوقّع، بالتدخل لعرقلة هذا المسار.

 

من سوريا إلى السعودية عبر بيروت

توجّه وفد من وزارة الأوقاف السورية مؤلّف من نحو 250 رجل دين، السبت الماضي، إلى المملكة العربية السعودية، عبر مطار بيروت، بدعوة رسمية من الرياض لأداء مناسك الحج. وكان وفد سوري زار المملكة لإعادة فتح الرحلات الجوية بين البلدين، واتُّفق على استخدام مطار بيروت ريثما تُستأنف الرحلات.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس

أبلغ رئيس حزب مسيحي الموفد الرئاسي الفرنسي إستعداده للمشاركة في طاولة الحوار دون شروط مسبقة، وطرح كل أسماء المرشحين للنقاش بعد إعلان فريق الممانعة عدم تمسكه بأي مرشح مسبقاً!

 


لغز

تزايد عدد المرشحين المحتملين من تيار حزبي بعد بروز إسم نائب شوفي معروف بإعتداله وعلاقاته الودية مع الكتل النيابية الأخرى!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

أكدت مصادر وزارية انتهاء العمل بالموازنة التي وصلت إلى مرحلة القراءة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء واصفة إياها بأنها ستكون رشيقة وتقتصر على الضرورات فقط.

 

يسعى مرجع روحي لاستثمار زيارة دينية إلى دولة صديقة لمعرفة حقيقة موقف هذه الدولة لأنّ الاشارات التي تصل الى بيروت من تلك الدولة غير واضحة.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر إعلامي غربي إن الكل لا يزال يعيش الذهول تجاه الكيفيّة التي تمّت من خلالها حركة تمرّد فاغنر، وكيف انتهت وكيف فرح ثم ارتبك ثم أحبط خصوم روسيا وكيف خرج الرئيس بوتين رابحاً، وكما يصعب تصديق أن ما جرى كله كان حقيقياً يصعب تصديق أنه كان مدبراً ومجرد مسرحية.


خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ينتظر لدى عودته عرضاً من المشاركين في تقاطع جهاد أزعور يتضمن التزامهم برئيس حكومة يمثل الطرف الآخر وقبول سلة تقاسم للمناصب السيادية في الدولة أسوة بما تضمّنته المبادرة الفرنسية ليتمّ السعي لجلسة انتخاب لا يعطل فيها النصاب.

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