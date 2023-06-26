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لم يسمع مرشح "الثنائي" من الموفد الفرنسي ما يطمئنه الى حظوظه الرئاسية

26
JUNE
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في معلومات "نداء الوطن" انه قبل حصول التطورات في روسيا، كانت أوساط متابعة لمهمة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان-إيف لودريان تتحدث عن نتائج وصفتها بـ"السيئة" للمحادثات التي أجراها مع فرنجية. فخارج إحتفالية الممانعة بـ"الغداء" الذي جمع لودريان بفرنجية، لم يسمع مرشح "الثنائي" من الموفد الفرنسي ما يطمئنه الى حظوظه الرئاسية. وليس بعيداً عن هذه الأجواء ما ألمح اليه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، عندما قلّل من أهمية "دور مساعد سعودي أو فرنسي أو قطري أو ألماني أو من تشاؤون". وقال: "هذا المساعد يكون قادماً للمساعدة وليس أن يأمر أو أن يقرر عن أحد".

نداء الوطن
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