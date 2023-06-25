"حزب الله" وزع محروقات لتشغيل آليات رفع النفايات في بلدات منطقة صيدا

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واصل العمل الإجتماعي ل"حزب الله" في قطاع صيدا الحملة التي أطلقها لرفع النفايات وتنظيف الشوارع في مناطق الفيلات والمية ومية وتعميرعين الحلوة الوسطاني، بمشاركة فرق من "كشافة الإمام المهدي"، وبإشراف مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.

وقدم العمل البلدي في "حزب الله" كميات من المازوت هبة لتشغيل آليات رفع النفايات في بلدات : الغازية ، قناريت، بنعفول، حومين التحتا، اركي، عزة، عرب الجل، عرب طبايا، عنقون، زيتا، حارة صيدا، سيروب، المية ومية، الفيلات، القرية، وكفرحتى .