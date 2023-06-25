مفتي عكار استنكر حادثة القموعة ودعا الجيش الى نشر جنوده لاستتباب الامن

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استنكر مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا حادثة القموعة، وناشد الجيش اللبناني “بسط نفوذه ونشر جنوده في منطقة القموعة لاستتباب الأمن وقطع الطريق على مثيري الفتن وإيقاف مسلسل التعديات والسرقات والجريمة، فالجميع له ثقة بحامي الوطن وحصن الدولة المنيع”. وقال في بيان: “مجددا يسفك دم وتزهق روح على أرض القموعة، حيث وجد جثمان ابن عكار العتيقة المرحوم أحمد درويش جثة هامدة، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وإننا إذ نستنكر وندين هذه الحادثة نؤكد عدم استباق التحقيقات، وترك كشف الحقيقة وملابسات الجريمة للأجهزة الأمنية والقضائية، منعا للاصطياد في الماء العكر، ولقطع دابر الفتنة”، مطالبين “بسوق المجرمين للعدالة ومحاكمتهم ورفع الغطاء عنهم كائنا من كان”. وأكد “عمق علاقة الأخوة والإيمان والجيرة بين فنيدق وعكار العتيقة”. وناشد “العقلاء في البلدتين العمل على إنهاء الخلاف العالق بين البلدتين والتحاكم والتسليم إلى القضاء، حتى لا تستغل مثل هذه الأحداث للفتنة”. وقال: “إن ترك هذا الملف مفتوحا يعني مزيدا من الأحداث الدامية التي يستغلها الطابور الخامس ليتصيد أبناء البلدتين ويديم الشقاق بينهما، ولذلك يجب أن يقوم العقلاء بواجبهم ولا يتخلوا عن دورهم”.