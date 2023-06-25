وزير البيئة يتابع جهود إطفاء الحريق في أحراج عكار العتيقة

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يتابع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، جهود مكافحة الحريق الكبير الذي اندلع امس في احراج عكار العتيقة، حيث تحرك عناصر الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول، وعلى رأسهم فريق درب عكار الى الموقع فور وصول المعلومات الى مجموعة رصد وانذار حرائق الغابات في عكار.

ونظرا لوعورة المكان، وخروج الحريق عن السيطرة، تم التواصل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي اوعز فورا الى وحدات من الجيش في المنطقة للتدخل وللقوات الجوية الدعم حيث ارسلت طوافات. ولكن بعد تقدم الجهود لاطفائه عاد الحريق صباح اليوم وخرج عن السيطرة. وأصبح يمتد الى البيوت المجاورة لمنطقة تلة السن في عكار العتيقة. وتستمر جهود الاطفاء من قبل مراكز عدة للدفاع المدني وفرق المستجيب الاول، ويتم التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الاعلى الدفاع ووحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء لإمكانية الدعم الخارجي اذا ظهرت الحاجة لذلك