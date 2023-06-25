ذهبيتان للبنان في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات في الغولف

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حققت بعثة الاتحاد اللبناني للغولف التي شاركت في منافسات البطولة الدولية للناشئين والسيدات في مصر، ميداليتين ذهبيتين بواسطة كل من اللاعبة ياسمين الحسيني (تحت 9 سنوات) واللاعبة لارا بخور (تحت 13 سنة).

وأقيمت البطولة على مدى ثلاثة أيام على ملاعب كاسيكيدز سوما باي الحديثة في مصر وبمشاركة 10 دول هي: الإمارات، قطر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، كندا، غانا، سلطنة عمان ومصر.

وضم المنتخب اللبناني أكرم ريشاني اداريا وحسن قاسم مدربا واللاعبون واللاعبات: فئة الناشئات: ياسمين الحسيني (تحت 9 سنوات) ولارا بخور (تحت 13 سنة)، فئة السيدات: فانيسا ريشاني وفيكتوريا ريشاني، فئة الشباب: هاني مرتضى ومحمد صفا وعلي صفا.

وقال رئيس الاتحاد اللبناني للغولف كريم سليم سلام ان “المشاركة اللبنانية في هذه البطولة المصنفة عالميا تحصل للمرة الأولى، وتأتي في إطار صقل قدرات اللاعبين واللاعبات”.