قوى الأمن: توقيف شخصا سرق من داخل السيّارات بعد تحطيم زجاجها في بيروت وجبل لبنان

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فادت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الى ان "وردها بلاغات وشكاوى من المواطنين مضمونها إقدام مجهول على كسر زجاج سياراتهم وسرقة مقتنياتهم من داخلها، وذلك في محافظتي بيروت وجبل لبنان. على أثر ذلك، كثّفت الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو: أ. ر. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)، من أصحاب السوابق الجرمية بجرائم سرقة عادية، سرقة من داخل سيارة، مخدّرات، ونشل. ومنذ العام 2003 وملفّه حافل بعمليات السرقة من داخل السيارات، أوقفته شعبة المعلومات بتاريخ 18-04-2022 بالجرم ذاته بعد تنفيذه أكثر من 30 عملية سرقة من داخل السيارات.