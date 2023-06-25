امتهن السّرقة من داخل السيّارات بعد تحطيم زجاجها، وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البلاغ التّالي:

ورد إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلاغات وشكاوى من المواطنين مضمونها إقدام مجهول على كسر زجاج سياراتهم وسرقة مقتنياتهم من داخلها وذلك في محافظتي بيروت وجبل لبنان. على أثر ذلك، كثّفت الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:

أ. ر. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)

من أصحاب السوابق الجرمية بجرائم سرقة عادية، سرقة من داخل سيارة، مخدّرات، ونشل. ومنذ العام ۲۰۰۳ وملفّه حافل بعمليات السرقة من داخل السيارات، أوقفته شعبة المعلومات بتاريخ 18-04-2022 بالجرم ذاته بعد تنفيذه أكثر من /30/ عملية سرقة من داخل السيارات.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 10-06-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة الدورة حيث تم توقيفه. وبتفتيشه، ضبط بحوزته حاسوب محمول مع متمماته- تبين أنه مسروق من داخل سيارة-

بالتحقيق معه، اعترف أنه وبعد خروجه من السجن بتاريخ 11-05-2023 وبأقل من شهر قام بتنفيذ أكثر من /16/ عملية سرقة من داخل السيارات المركونة على جانب الطرقات بعد كسر زجاجها في المناطق التالية: الأشرفية، والحازمية، والطيّونة، وبعبدا، وبدارو، والحدت، وسن الفيل، وجونية، والحمرا، ومار مخايل، والجميزة، وحرش تابت، وأنّه كان يسرق الحواسيب المحمولة ويبيعها في مخيم شاتيلا.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.