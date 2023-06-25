الانباء: اديب عبد المسيح يكشف: فرنسا تراجعت عن دعم فرنجية

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في ختام زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، أشارَ عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح في حديث الى جريدة “الأنباء” الإلكترونية الى ان لودريان أراد أن يستمع إلى هواجسنا، ولم يطرح سوى أسئلة استفهامية، لافتاً إلى أنَّ ما لمسناه منه تراجع الموقف الفرنسي الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية وبدء الحديث عن حلول وسطية، فكل ما جرى في المرحلة الماضية كان تحدٍّ بتحد.

وعن تفاصيل لقائه ولودريان، أكَّد عبد المسيح أنه استنتج من اللقاء مع لودريان الذي دام لساعتين، أنَّ فرنسا بدأت مرحلة التخلي عن كل المرشحين السابقين ومن ضمنهم فرنجية.