مهمة لودريان... بحث في السيناريوهات الممكنة ولا خرق قريباً

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أفادت المعلومات المتوافرة لـ «الديار» بأن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيبحث مع فريق العمل الفرنسي في السيناريوهات الممكنة لترجمة رغبة وارادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مساعدة لبنان واللبنانيين وستكون بموازاة ذلك مشاورات لهذه الغاية مع المسؤولين المكلفين متابعة الملف اللبناني في دول اللقاء الخماسي.

وحسب ما رشح من معلومات عن الاجواء التي جمعها لودريان قبل مغادرته بيروت امس فان ما سمعه من الاطراف اللبنانية والاجوبة التي تلقاها حول الاسئلة الدقيقة والمحددة التي طرحها يظهر صعوبة احداث خرق قريب وسريع للاصطفاف الحاصل بعد ما جرى في الجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس الجمهورية.