وفد لبناني إلى دمشق … شرف الدين: ضرورة استمرار التواصل مع سورية لتحقيق خرق في ملف اللاجئين

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الوطن السورية: استكمالاً للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين خلال لقائه في دمشق وزيري الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والداخلية محمد الرحمون ضرورة استمرار التواصل مع الدولة السورية للتوصل إلى خرق جدي وسريع في ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

شرف الدين استعرض مع مخلوف، المكلّف ملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية، ملف عودة النازحين والتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للوفد الوزاري المكلّف ببحث هذا الملف مع الحكومة السورية.

وأكد شرف الدين أن زيارته إلى دمشق تأتي استكمالاً للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، قائلاً: «التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى تحقيق خرق جدّي وسريع في هذا الملف، انطلاقاً من الخطّة التي وضعناها وقدمناها إلى مجلس الوزراء، والتي نعمل على تحديثها وتعديلها بغية تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين».

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، إلى أن الحكومة اللبنانية كلفت وفداً وزارياً للذهاب إلى سورية لبحث ملف عودة النازحين السوريين والآلية التي تخدم مصلحة لبنان وسورية.

وفي اليوم ذاته بحث شرف الدين والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان ملف النازحين السوريين، وزيارته المرتقبة إلى دمشق.

وفي الحادي والعشرين من آب الماضي، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال لقائه شرف الدين في دمشق أن الجانبين السوري واللبناني متوافقان بخصوص خطة عودة اللاجئين السوريين التي طرحها الجانب اللبناني، مشيراً إلى أن بعض النقاط التي طرحت في هذه الخطة جرى تحسينها.

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري ترأس وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب وفد لبنان إلى ما يسمى «مؤتمر بروكسل»، حيث قدّم ورقة لبنان حول تنظيم ملفّ النازحين السوريين في لبنان، وعرض بوحبيب في كلمته أمام «المؤتمر» وضع النزوح السوري في لبنان وما يشكّله ذلك من عبء اجتماعي واقتصادي على لبنان واللبنانيين، ودعا «الدول المانحة» ومنظمات الأمم المتحدّة إلى حوار بنّاء وصريح في موضوع النازحين السوريين والمساعدة في استعادة قدرة لبنان على الاستجابة بفاعلية لاحتياجات كل من مواطنيه والنازحين السوريين.

ودعا ألا تتحوّل أزمة النزوح السوري إلى قضيّة شبيهة باللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحلول منذ 75عاماً.