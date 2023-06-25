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عناوين الصحف ليوم الأحد 25 حزيران 2023

25
JUNE
2023
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 النهار: إلى الانتظار مجدّداً ولودريان يعد بعودة عاجلة... تيمور يخلف اليوم والده في الزعامة الاشتراكية

 

 

 


الديار: لودريان مختتما جولته الاولى: الوقت ليس لصالح لبنان وسأعمل لحل توافقي فعال
فرنسا للتشاور مع اللقاء الخماسي قبل منتصف تموز فهل تدق باب طهران؟
ماذا قالت المعارضة للموفد الفرنسي وما هو موقف الثنائي الشيعي؟

 

 

 


الأنباء الكويتية: لودريان زار جعجع وأولم لفرنجية في قصر الصنوبر.. وريفي من معراب: الفرنسي يحاول الخروج من مرشح الثنائي
الموفد الفرنسي عائد قبل 14 يوليو: الوقت لا يعمل لصالح لبنان

 

 

 

 

الشرق الأوسط: قوات «فاغنر» تنسحب من روستوف... و3 آلاف مقاتل شيشاني لحماية موسكو

 

 

 


الوطن السورية: بوساطة لوكاشينكو.. «فاغنر» أعلنت وقف التمرُّد ومقاتلوها تنفسوا الصعداء وعادوا إلى قواعدهم … موسكو: لن نحاكم الذين شاركوا في التمرُّد وبريغوجين سيغادر إلى بيلاروس

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