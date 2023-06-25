لودريان: سأعمل لحل توافقي فعال

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان: «سوف اعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين من اجل التوصل الى حل يكون في الوقت نفسه توافقيا وفعالا للخروج من الفراغ المؤسساتي والقيام بالاصلاحات الضرورية لنهوض لبنان بشكل مستدام وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الاساسية للبنان».

وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» ان لودريان كان حريصا في التأكيد على سلوك الحوار والتوافق وانه طرح اسئلة عديدة حول الموقف من الحوار وشكله من دون ان يبدي اشارة صريحة حول كيفية ومكان اجراء هذا الحوار.