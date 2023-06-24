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محامي داني جدعون ينفي: أخبار ملفقة من قبل المتضررين

24
JUNE
2023
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     بوكالتنا عن سعادة مدير عام وزارة الصناعة، داني جدعون، ندلي بالتالي:

     تناقلت بتاريخ 23/6/2023 بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً ملفقاً نشره موقع Lebanon 24  حول قرب صدور قرار قضائي بحق مدير عام وزارة الصناعة بإدعاء يتعلق بالإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، دون تحديد المحكمة أو الهيئة القضائية التي سيصدر عنها هذا الحكم.

     إن هذا الخبر هو مجاف للحقيقة والواقع، ولا صحة له على الإطلاق، و من قبل التشفي وتشويه السمعة وردة فعل رخيصة من قبل المتضررين من قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر بتاريخ 22/6/2023، والقاضي بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، لمخالفتها القانون وتجاوز حد السلطة.

      وفي هذا الموضوع، نحيل المصطادين بالماء العكر وأصحاب النوايا الخبيثة المبيتة، الى كتاب رئيس إدارة التفتيش المركزي رقم 696/ص 2 تاريخ 15/1/2020 والذي قرر حفظ الشكوى المقدمة بحق مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.

     كما أننا ننوّه بهذه المناسبة بموقف المحامي الأستاذ قاسم حدرج، الوكيل القانوني للأمين العام السابق للإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، الذي أعلنه بتاريخ 23/6/2023، الذي نفى فيه نفياً تاماً صحة ما ورد في موقع LEBANON 24 بهذا الخصوص، وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي، محتفظاً بحق موكله بإتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق الموقع لترويجه معلومات كاذبة.

      فعليه، فإننا نربأ بمواقع التواصل الإجتماعي وناشريها، توخي الحذر فيما ينشرون من أخبار ملفقة غير صحيحة تمس سمعة وكرامة موكلنا، وتخلق اللبس والشك لدى القراء، وتساهم في التعمية على الحقائق التي أثبتتها الأحكام القضائية التي تطال الفاسدين الحقيقيين ومخالفي القانون.

 

   محتفظين بحق موكلنا بمراجعة القضاء المختص بوجه كل من ينشر أخبار كاذبة ملفقة تطاله، أو تمس سمعته وكرامته.

      في 24/6/2023              

                                                      بالوكالة، المحامي الياس جدعون  

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