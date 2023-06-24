بيان من لودريان: سأعود مجدداً وأعمل على حل توافقي

A + A -

أصدر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بياناً جاء فيه: "بناء على طلب رئيس الجمهورية، الذي عيّنني موفده الشخصي من أجل لبنان، قمت بزيارة إلى لبنان من 21 إلى 24 حزيران. في هذه الزيارة الأولى، أرد ُت أ ّو ًلا أن أصغي. لذا إلتقيت بالسلطات المدنيّة والدينيّة والعسكريّة بالإضافة إلى ممثّلين عن كافة الأطراف السياسية الممثّلة في مجلس النواب. سوف أرفع تقريراً حول هذه المه ّمة إلى رئيس الجمهورية فور عودتي إلى فرنسا. وسأعود مجدداً إلى بيروت في القريب العاجل لأ ّن الوقت لا يعمل لصالح لبنان.

وأضاف لودريان: سوف أعمل على تسهيل حوار بنّاء وجامع بين اللبنانيين من أجل التو ّصل إلى ح ّل يكون في الوقت نفسه توافقيّاً وفاعلا للخروج من الفراغ المؤ ّسساتي والقيام بالإصلاحات

الضروريّة لنهوض لبنان بشكل مستدام، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسيّة للبنان