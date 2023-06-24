أمن الدّولة تتابع حملتها في الشمال: "الأمن الغذائيّ أولويّة"

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في طرابلس، بعد جولات قامت بها دوريّات من أمن الدّولة على مراكز تكرير المياه وتوزيعها ، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، وبعد أن تمّ أخذ عيّناتٍ من المياه المعبّأة من مختلف المعامل والمراكز لفحصها وتثبّت خلوّها من البكتيريا، أتت النتائج لتثبت وجود بكتيريا في المياه المعبّأة في أحد المعامل في منطقة أبي سمرا، فجرى ختمه بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء.

ثمّ توجّهت دوريات من أمن الدولة برفقة مندوبي الاقتصاد إلى منطقة العطّارين، وكشفت على مختلف معامل الأجبان والألبان، حيث تمّ توجيه إنذارات وإعطاء مُهل زمنيّة محدّدة لتسوية أوضاع التبريد والتوضيب فيها، بما يُلائم الشروط القانونيّة والصحّيّة.