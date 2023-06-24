الخارجية تدين العدوان على الفلسطينيين: نحيي تمسكهم بحقوقهم المشروعة

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقال في بيان: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويكثف اعتداءاته العسكرية وإستمراره في سياسة التوسع الاستيطاني وقضم المزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين".



ورأت في هذا "التصعيد المتواصل تدميرا منهجيا ومتعمدا لامكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة في قمة بيروت (2002)".



كما دانت "استباحة دماء وأراض وممتلكات الفلسطينيين في الاراضي المحتلة"، وحيت "تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة ودفاعه البطولي عنها".



كما دعت الوزارة المجتمع الدولي الى "التنبه للنتائج المترتبة على إهمال عملية السلام، وعدم محاسبة المسؤولين الاسرائيليين على نهجهم العدواني".