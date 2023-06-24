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الطقس غدا صاف مع انخفاض في الحرارة وضباب على المرتفعات

24
JUNE
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم صباحا. يتحول مساء إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والساحل ودون تعديل في الداخل. كما يستمر ظهور الضباب أحيانا على المرتفعات خلال الليل.
 
وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الأحد، حيث تعود درجات الحرارة للانخفاض ويتحول الطقس إلى معتدل اعتبارا من يوم الاثنين. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و30 درجة مئوية في بيروت. 
 
-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا. كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية بشكل كلي. الأحد: صاف إلى قليل الغيوم صباحا يتحول مساء إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والساحل ودون تعديل في الداخل. كما يستمر ظهور الضباب أحيانا على المرتفعات خلال الليل. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة. كما تنشط الرياح أحيانا ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. 

- الحرارة على الساحل من 19 إلى 35 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 32 درجة، في الداخل من 16 إلى 34 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كم/س. 

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %. 

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.     حرارة سطح الماء: 25°م. 

- الضغط الجوي: 1011 HPA .          أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,28           ساعة غروب الشمس: 19,53

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