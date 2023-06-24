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وزير الزراعة: تخفيض استيراد الحليب المجفف الى 50% ومطالبة بضبط الحدود

24
JUNE
2023
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عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن إجتماعا في مكتبه في الوزارة، ضم ممثلين عن  معامل الألبنان والأجبان والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، إضافة إلى كبار موظفي الوزارة المختصين في قطاع الإنتاج الحيواني.
 
وشدد الحاج حسن على “ضرورة العمل على تخفيف استيراد الحليب المجفف بالتواريخ مع التخفيف من استيراد زيت النخيل حرصا على دعم القطاع”. 
 
وفي ختام الاجتماع تم التوافق على النقاط التاليه:

– التحضير للقاء وطني يجمع المستوردين المصدرين والمنتجين والمربين العاملين في هذا القطاع للبحث في سبل تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء .
 
– تخفيض إستيراد الحليب المجفف إلى 50 في المئة بالسنة مع الأخذ في الإعتبار الكميات المستوردة خلال 5 سنوات مضت.
 
– البحث في موضوع وضع رسوم على المنتوجات الحليبية المستوردة التي يدخل في تصنيعها الزيت النباتي.
 
– التأكيد على طلب وزارة الزراعة من وزارة الإقتصاد وضع إجازات وقيود على الزيوت المهدرجة التي تدخل في صناعة مشتقات الحليب  لتخفيضها اكثر من 50 في المئة.
 
– تشكيل لجنة متابعة من الوزارة ومختلف فروع القطاع.
 
كما طالب المجتمعون القوى الأمنية والجيش ب “التشدد على الحدود منعا لعمليات التهريب التي تتسبب بانهيار القطاع وعدم قدرة المربين والمنتجين على الاستمرار في ظل هذه الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد”.

 
 
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