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أسرار الصحف ليوم السبت 24 حزيران 2023

24
JUNE
2023
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البناء

قال مصدر أمني في شمال شرق سورية إن الأوضاع تزداد توتراً بين القوات الأميركية والعشائر العربية من جهة وبين القوات الأميركية والقوات السورية والقوات الروسية من جهة مقابلة وإن احتمالات تحوّل التوتر إلى أحداث أمنية متوقع في أي وقت، خصوصاً بعد التعزيزات التي استقدمتها القوات الأميركية.

أكدت مصادر نيابية أن جولات المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان هي مقدّمة إقناع الجميع بأن طريق تأمين النصاب لأي جلسة انتخاب رئاسية هو تقديم سلة تضمّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمناصب الكبرى في الدولة بضمانات خارجيّة والتزام الأطراف الداخلية بها؛ وهذا جوهر المبادرة الفرنسية.

الجمهورية
ـ خلافاً لما يشيّعه البعض تُبدي جهة سياسية فاعلة ارتياحها الى مهمة موفد دولي تتعلق باستحقاق حسّاس
ـ أصَرّ وزير خدماتي على هَدم مخالفة بناء قديمة لمواطنة لا تبعد بلدتها كثيراً عن منتجعات تشوبها مخالفات كبيرة لم يقم بتحرّك حيالها
ـ لاحظَت أوساط سياسية أنّ لبنان يقوم ما بوسعه لإرضاء بعض الدول التي كانت لها شروط لإعادة العلاقات الطبيعية معه

اللواء

خلافاً لما جرى تداوله، فإن دولة فاعلة معنية لم تكشف بعد عن مكنوناتها في ما خصَّ ترجيح كفة هذا المرشح الرئاسي أو ذاك..

قال سياسي مخضرم وظريف أن ما يقوم به الموفد لودريان بمثابة «بدل عن حاضر» في ما كان يتعين أن يقوم به، مرجع نيابي كبير في إدارة الحوار بين الكتل!

تكاد وزارة المال تسجّل أخطر سابقة في تاريخ تحويل رواتب القطاع العام الى مستحقيها، اذا تأخرت كما هو شائع عن تحويلها قبل عيد الأضحى المبارك!

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