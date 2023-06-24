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عناوين الصحف ليوم السبت 24 حزيران 2023

24
JUNE
2023
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الأخبار

ـ سفيرة برتبة قائد جيش!
ـ الثنائي ثبّت ترشيح فرنجية... ولا جلسات قبل نهاية آب: لودريان «رايح جايي» كثيراً
ـ «فتوى» نصرالله تذلّل شغور قيادة الجيش
ـ لا تزال تدّعي أن الودائع بخير: جمعية المصارف تواصل التضليل

البناء
ـ لودريان يغادر اليوم ويعود بعد أسبوعين بدعوة للحوار لتحديد عناصر السلة قبل اسم الرئيس
ـ حوار فرنسي سعودي إيراني لحسم مكان الحوار والجهة الداعية وجدول الأعمال
ـ بري: فرنسا لم تطو صفحة فرنجية وميزه لودريان عمداً… ونحن متمسكون به

الجمهورية
ـ تناقضات الداخل تحبط مهمة لودريان
ـ مفتي روسيا: لبنان مهم لنا
ـ المبادرة الفرنسية «حيّة تُرزق»
ـ ما بَدنا زيادة الدين، بَدنا زيادة الإنتاج
ـ ما بعد مهمة لودريان: مَن سيفكك ألغازها؟

اللواء
ـ فرنجية في تقاطع لقاءات لودريان: الممانعة متمسِّكة والمعارضة لإستبداله
ـ برِّي: الخيار الثالث يُحسم بالحوار.. وأسبوعان للمراجعة حتى 14 تموز
ـ السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كوفيد
ـ مستوطنون يبنون بؤراً استيطانية وسط تصاعد العنف بالضفة

الديار
ـ لودريان دون مبادرة وطرح اسئلة على المسؤولين بشأن مواصفات مرشح التوافق
ـ «اللقاء الديموقراطي» و«الوطني الحر» تجاوبا اما القوات فبقيت على موقفها لجلسات انتخابية متواصلة

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